Presse: Real Madrid einigt sich mit BVB auf Bellingham-Transfer

DORTMUND (dpa-AFX) - Real Madrid soll sich nach Informationen von "The Athletic" mit Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Jude Bellingham geeinigt haben. Wie die Sportwebsite am Mittwoch berichtete, wird der spanische Topclub mehr als 100 Millionen Euro für den 19 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler zahlen. Noch sei der Vertrag aber nicht unterschrieben. Es werde erwartet, dass sich der Mittelfeldspieler in den kommenden Tagen einer medizinischen Untersuchung unterzieht. Eine Bestätigung der beiden Vereine lag bisher nicht vor.

Der Abgang von Bellingham nach drei Jahren beim BVB scheint ausgemachte Sache. Als Favorit im Werben um den Jungstar galt Real Madrid. Bellingham war 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham für rund 25 Millionen Euro zum Revierclub gewechselt. Mit guten Leistungen steigerte er seinen Marktwert beträchtlich. Selbst der zunächst als neuer Bellingham-Club gehandelte FC Liverpool stieg angesichts der üppigen Ablöse bereits vor Wochen aus dem Transferpoker aus.

Bellingham wäre nach Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack und Anthony Modeste der sechste Abgang des Bundesliga-Zweiten. Ein hoher Transfererlös für den Engländer könnte die Suche nach adäquatem Ersatz erleichtern. "Ich denke, dass wir etwa 60 bis 65 Prozent der Transfersummen, die wir in dieser Periode erzielen, wieder reinvestieren werden", kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst in der "Bild" an./bue/DP/jha