Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Asylpolitik/EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Asylpolitik/EU:

"Niemand kann froh darüber sein, wie schlecht die europäische Asylpolitik derzeit funktioniert. Der Vorschlag der EU-Kommission, hinter den sich die Bundesregierung stellt, würde hingegen nichts besser, aber vieles schlimmer machen. Haftlager an den Außengrenzen, Kettenabschiebungen in Verfolgerstaaten und eine neuerliche Überlastung der Mittelmeerstaaten können nicht die richtige Lösung sein. Menschenrechtlich ist eine Einigung auf dieses Paket nicht hinnehmbar. In den Reihen von Grünen und SPD haben das viele erkannt. Ihr Aufschrei ist gut hörbar. Die Bundesregierung sollte diese Kritik aufnehmen."/DP/jha