Silberpreis: Anleger laufen sich für US-Notenbanksitzung warm

Anleger am Silbermarkt haben sich in der ersten Juni-Woche in eine abwartende Haltung begeben. Im Fokus steht abermals die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. In diesem Kontext dürften sich Marktakteure langsam, aber sicher für die anstehende Notenbank-Sitzung in der kommenden Woche warmlaufen. Nach Beilegung des US-Schuldenstreits widmen sich die Märkte nun verstärkt wieder geldpolitischen Themen.

Auf Wochensicht kommt der Silberpreis auf ein Minus von rund 0,14 Prozent, was einem Stand von 23,57 Dollar pro Unze entspricht.

Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent für Zinspause

Mittlerweile signalisiert das vielerorts beachtete Fed-Watch-Tool aus dem Hause CME eine Wahrscheinlichkeit in Höhe von 74 Prozent, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegt. Am 14. Juni kommen die Vertreter der Fed zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu entscheiden. Allerdings könnten die Währungshüter am 26. Juli erneut an den berüchtigten Zinsschrauben drehen, um das Tempo im Kampf gegen die grassierende Inflation weiter forcieren.

Die Gedankenspiele der Anleger auf eine längerfristige Pause bzw. Zinssenkungen könnten damit abermals eine Absage erhalten. Für den Juli taxiert das Fed-Watch-Tool derzeit Chancen für einen 25-Basispunkte-Schritt in Summe von 52,50 Prozent.

Das sogenannten Zinsband läge dann bei 5,25-5,50 Prozent.