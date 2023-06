US-Anleihen geben zum Handelsstart nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 113,61 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,72 Prozent.

Der US-Anleihenmarkt orientierte sich in einem impulsarmen Handel am Geschehen in Europa, wo die Renditen überwiegend zulegten. Jüngste Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) deuteten darauf hin, dass ein Ende der Leitzinserhöhungen im Euroraum noch nicht in Sicht ist.

"Wir müssen überzeugende Beweise dafür sehen, dass die Inflation nachhaltig und zeitnah zu unserem Zwei-Prozent-Ziel zurückkehrt. An diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt", sagte etwa Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot ergänzte: "Die Inflation könnte noch lange Zeit zu hoch bleiben und weitere Zinserhöhungen werden dann notwendig sein."

In der kommenden Woche werden sowohl die EZB als auch US-Notenbank Fed über die weitere Geldpolitik entscheiden. Dabei deutet zwar momentan vieles darauf hin, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen eine Pause einlegen könnte. Danach jedoch könnten die Leitzinsen weiter steigen, hatten Fed-Vertreter zuletzt betont./la/jsl/jha/