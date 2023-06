Devisen: Eurokurs wenig verändert - Ungewisse Geldpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen über der Marke von 1,07 US-Dollar behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0709 Dollar und damit ein klein wenig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0717 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9331 (0,9361) Euro gekostet.

Zur Wochenmitte hatte eine überraschende Leitzinsanhebung der kanadischen Notenbank für Ausschläge am Devisenmarkt gesorgt. Der Schritt sorgte auch mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Unsicherheit. Eigentlich rechnen viele Investoren hier mit einer Zinspause bis Juli. In Stein gemeißelt ist das allerdings nicht./mis