EQS-News: PUNICA Invest GmbH: Hamburger Asset Manager begrüßt drei neue Teammitglieder und stellt die Weichen auf Wachstumskur

Hamburg, 8. Juni 2023

Growth: Hamburger Asset Manager begrüßt drei neue Teammitglieder und stellt die Weichen auf Wachstumskurs Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg freut sich, die Verstärkung Ihres Teams im Bereich Marketing und Portfoliomanagement bekannt geben zu können. Mit der Einstellung von drei qualifizierten und engagierten neuen Mitarbeitern, setzt ARAMEA ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fort und verstärkt sich strategisch auf unterschiedlichen Positionen, um auch zukünftig als einer der größten unabhängigen Asset Manager in Deutschland schnell und effizient im Sinne Ihrer Kunden agieren zu können. Die neuen Mitarbeiter bringen in ihren jeweiligen Bereichen umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse mit und werden ihren individuellen Anteil bei der zukünftigen Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie, in der immer größer werdenden ARAMEA-Familie, einbringen. Gleich drei neue Teammitglieder der ARAMEA Asset Management AG: Ronny Wagner: Leiter Marketing & Public Relations | Eintritt in die ARAMEA am 01. März 2023 Jannes Bredehoeft: Junior-Portfoliomanager Fixed Income | Eintritt in die ARAMEA am 01 Mai 2023 Daniel Schommers: Portfoliomanager Nachranganleihen | Eintritt in die ARAMEA am 01. Juni 2023 „Wir freuen uns sehr, Ronny Wagner, Jannes Bredehoeft und Daniel Schommers in unserem Team willkommen zu heißen,“ erklärt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA Asset Management AG zu den drei Neuverpflichtungen. „Wir bei ARAMEA glauben an Teamwork, wo jeder über alle Funktionen und Segmente seine Stärken einbringen und schnell Verantwortung übernehmen kann. Mit der Einstellung unserer neuen Kollegen gehen wir wieder einen weiteren Schritt, um auch zukünftig weiter zu wachsen und unseren Kundinnen und Kunden einen erstklassigen Service bieten zu können,“ so Barth weiter. Über die ARAMEA Asset Management AG Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

