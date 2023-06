GNW-Adhoc: Mining von Kryptowährungen mit Bitmanu entwickelt sich zu Möglichkeit für Heimarbeit

^NEW YORK, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitmanu (https://bitmanu.com/) hat

sich im Laufe des letzten Jahres für viele zu einer bevorzugten Möglichkeit für die Heimarbeit entwickelt. Dieser Hersteller bietet drei hocheffiziente Mining- Rigs an, die sich innerhalb von nur einem Monat amortisieren. Diese leistungsstarken ASIC-Miner können auch ohne nennenswerte Vorkenntnisse im Bereich Krypto eingesetzt werden. Bei der Entwicklung seiner Miner war es Bitmanus oberste Priorität, branchenführende Hash-Raten zu liefern. Viele bekannte Branchenveteranen haben bereits akzeptiert, dass die Hash-Power der BM 1-, BM 2- und BM Pro-Miner von Bitmanu beispiellos auf dem Markt ist. Diese Hash-Raten ermöglichen es Bitmanu- Nutzern, Transaktionen schnell abzuwickeln und Belohnungen zu verdienen. Bitmanu (https://bitmanu.com/) hat auch seinen eigenen privaten Bitstream, was bedeutet, dass mehrere Coins mit diesen Rigs gemint werden können. Unübertroffene Hash-Leistung +----------+-----------+-----------+----------+ | Bitcoin | 3900 TH/s | 1220 TH/s | 760 TH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Litecoin | 400 GH/s | 128 GH/s | 80 GH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Dash | 75 TH/s | 25 TH/s | 15 TH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Monero | 32 MH/s | 10 MH/s | 6 MH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ Die hohe Rentabilität von Bitmanu (https://bitmanu.com/)-Minern lässt sich auf ihre hohen Hash-Raten und ihre Energieeffizienz zurückführen. BM 1, BM 2 und BM Pro eignen sich für den Heimgebrauch, da sie erstklassige Mining-Leistung bei einem moderaten Stromverbrauch von nur 650 W, 850 W bzw. 2200 W bieten. Das Gewinnpotenzial dieser Miner ist allen anderen Mitbewerbern um Längen voraus. Monatlicher Gewinn aus dem Mining +----------+-----------+----------+----------+ | | BM Pro | BM 2 | BM 1 | +----------+-----------+----------+----------+ | Bitcoin | 7000 USD | 2400 USD | 2000 USD | +----------+-----------+----------+----------+ | Litecoin | 9500 USD | 3200 USD | 3000 USD | +----------+-----------+----------+----------+ | Dash | 26000 USD | 9000 USD | 5000 USD | +----------+-----------+----------+----------+ | Monero | 22000 USD | 6400 USD | 3800 USD | +----------+-----------+----------+----------+ * Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des aktuellen Marktpreises und der Schwierigkeit des Minings. Die Popularität von Bitmanu ist keineswegs auf erfahrene Krypto-Miner beschränkt. Viele Gelegenheits-Mining-Enthusiasten haben ebenfalls von dieser Möglichkeit für Heimarbeit profitiert, da Bitmanu-Miner vorkonfiguriert geliefert werden und einfach durch Einstecken in eine Steckdose verwendet werden können. Diese Rigs sind auch für den Hausgebrauch geeignet, da sie optimal arbeiten können, ohne viel Lärm oder Wärme zu erzeugen. Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/ Über Bitmanu: Bitmanu ist ein Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptobranche gegründet wurde, das sich dafür einsetzt, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet eine atemberaubende Auswahl an Krypto-Minern, die superschnelle Renditen bieten und von allen unabhängig von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen eingerichtet und genutzt werden können. °