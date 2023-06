Rotes Kreuz - Minen werden dauerhaftes Problem nach Dammbruch in Ukraine

Moskau (Reuters) - Der Bruch des Kachowka-Staudamms führt nach Angaben des Roten Kreuzes dazu, dass durch die Fluten weggeschwemmte Landminen ein jahrzehntelanges Problem für die Zivilbevölkerung in der Südukraine werden können.

Für die Zerstörung des Staudamms, der noch aus Sowjetzeiten stammt, machen sich die Kriegparteien Russland und Ukraine gegenseitig verantwortlich. Weite Gebiete auf beiden Seiten des Dnipro sind überschwemmt, darunter auch Minenfelder. Die Minen könnten durch die Flut nun auch auf Felder, Gärten und Straßen in einem riesigen Gebiet transportiert worden sein, sagte Erik Tollefsen, Leiter der Abteilung für Waffenkontamination beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. "In der Vergangenheit wussten wir, wo die Gefahren lauerten. Jetzt wissen wir es nicht mehr. Wir wissen nur, dass sie sich irgendwo flussabwärts befinden." Er sehe die Nachrichten deshalb "mit einem gewissen Entsetzen".

Russland war am 24. Februar 2022 in das Nachbarland Ukraine einmarschiert. Der Krieg in der Ukraine ist mittlerweile der größte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Beide Kriegsparteien haben in weiten Teilen der Ukraine eine große Menge an Minen und nicht explodierten Kampfmitteln hinterlassen. Neben Antipersonenminen wurden auch große Mengen an Artilleriegranaten und Panzerabwehrminen eingesetzt. Die genaue Zahl der eingesetzten Minen in der Ukraine sei unklar, sagte Tollefsen.

