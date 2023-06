Sunak nach Brexit: Großbritannien sollte an Taten gemessen werden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Großbritannien ist nach dem Brexit den Worten von Premier Rishi Sunak zufolge so verlässlich und attraktiv wie zuvor. "Ich weiß, dass sich einige Leute gefragt haben, was für ein Partner Großbritannien sein würde, nachdem wir die EU verlassen haben", sagte Sunak am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden in Washington. "Ich würde sagen: Beurteilen Sie uns nach unseren Taten." Großbritannien sei seinen Werten weiter verpflichtet, verändere sich aber. "Wir stärken unsere Beziehungen, nicht nur zu alten Freunden wie Amerika und Europa, sondern auch zu neuen Freunden im indisch-pazifischen Raum", sagte Sunak./nau/DP/men