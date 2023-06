Syrischer Flüchtling greift Kinder in französischer Stadt Annecy an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Mehrere Kinder sind bei einem Messerangriff in der französischen Stadt Annecy verletzt worden.

ADer Angreifer sei festgenommen worden, teilte Innenminister Gerald Darmanin am Donnerstag auf Twitter mit. Nach Angaben der Polizei sind die Kinder allesamt um die drei Jahre alt. Insgesamt seien drei Menschen in einem lebensbedrohenden Zustand, darunter zwei Kinder. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem Akt "absoluter Feigheit".

Laut Polizei ereignete sich der Angriff in Annecy, einer Stadt in den Alpen, in einem Park. Der Angreifer sei syrischer Staatsbürger, der einen legalen Flüchtlingsstatus in Frankreich habe. Eine Person aus dem Umfeld der Ermittlungen sagte Reuters, der Mann sei den Sicherheitsbehörden nicht bekannt gewesen. Seine Motive seien unklar.

Die Polizei teilte zudem mit, zwei Kinder seien leicht verletzt worden. Weitere zwei Kinder seien in einem lebensbedrohenden Zustand, zudem ein Erwachsener. Zunächst hatte die Polizei von bis zu acht verletzten Kindern gesprochen. "Die Nation ist im Schock", twitterte Macron. Die Sprecherin der französischen Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, teilte mit, es gebe nichts abscheulicheres, als Kinder zu attackieren.

