Vatikan - Operation von Papst Franziskus gut verlaufen

Vatikan-Stadt (Reuters) - Papst Franziskus hat eine Operation am Bauch nach Angaben des Vatikans gut überstanden.

Der Eingriff habe drei Stunden gedauert, Komplikationen habe es keine gegeben, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Der 86-Jährige werde für fünf bis sieben Tage im Krankenhaus bleiben, teilte der behandelnde Arzt am Abend mit. Papst Franziskus habe die Vollnarkose gut vertragen, sei ansprechbar und habe bereits mit ihm gescherzt. Der Papst hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

