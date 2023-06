Alphabet Class C - Das nächste Schlüssellevel

Nach der abgeschlossenen Bodenbildung und dem Aufwärtsimpuls von Mitte Mai gönnte sich die Alphabet-Aktie in den letzten beiden Wochen eine kleine Atempause. Jetzt scheint der Titel wieder einen Gang hochzuschalten. Damit kratzt das Papier auch an einem charttechnischen Schlüssellevel. Gemeint ist die Widerstandszone bei rund 125 USD, die im Jahr 2022 gleichzeitig als Nackenlinie der damaligen Topbildung fungierte (siehe Chart). Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürde würde die negativen Entwicklungen des Jahres 2022 endgültig vergessen machen. Rückenwind erfährt der Technologietitel aktuell zudem durch die hohe Relative Stärke nach Levy von 1,19 sowie durch den MACD. Letzterer kann auf Monatsbasis zudem gerade mit einem neuen Kaufsignal aufwarten. Wir bleiben zunächst auf der Indikatorenseite: Beim Blick auf die Glättungslinien fällt auf, dass der Durchschnitt der letzten 38 Wochen gerade auf dem längerfristigen 200-Wochen-Pendant aufgesetzt hat – in der Vergangenheit oftmals ein Signal, dass der zugrundeliegende (Aufwärts-)Trend wieder Fahrt aufnimmt. Unter Money Management-Gesichtspunkten sollten Anlegerinnen und Anleger den Stopp für bestehende Positionen auf das Tief von Ende Mai bei 120,75 USD nachziehen.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

