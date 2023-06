Brandrisiko: Agrarminister Özdemir ruft zu Umsicht im Wald auf

BERLIN (dpa-AFX) - Landwirtschaftsminister Cem Özdemir warnt angesichts der aktuellen Brandgefahr vor dem Feuermachen oder Wegwerfen von Zigarettenkippen in Wäldern. "Schon ein Funke kann ein Flammenmeer entfachen", sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Der Wald ist durch Dürre und Hitze bereits stark geschädigt - wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass er nicht noch mehr Schaden nimmt."

Problematisch und begünstigend für Feuer seien auch die Auswirkungen der Klimakrise, die den Wäldern zunehmend zu schaffen mache. "Waldbrände können sich in den bereits geschädigten Wäldern noch leichter ausbreiten", erklärte Özdemir. Helfen könne eine Anpassung der Wälder an den Klimawandel: "Das heißt vor allem: weg von den Monokulturen und hin zu naturnahen Mischwäldern, die aufgrund ihrer Artenvielfalt und Beschaffenheit resilienter sind gegenüber Wetterextremen."

In einigen Regionen Deutschlands brennen derzeit Wälder. Seit inzwischen mehr als einer Woche wütet ein Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg. Auch in einem Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern brennt es./juc/DP/zb