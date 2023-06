DAX-FLASH: Leitindex pendelt weiter um 16 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax setzt seinen Pendelkurs um die runde Marke von 16 000 Punkten fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 011 Punkte. Vor in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank agieren die Anleger weiter unentschlossen.

Für etwas Auftrieb sorgen zum Wochenausklang Kursgewinne in den USA nach einem unerwartet klaren Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Was für die Konjunktur ein eher negatives Signal ist, bedeutet für die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation möglicherweise einen Erfolg. Entsprechend kühlten die zuletzt hochgekochten Zinsspekulationen ab, die Anleiherenditen sanken wieder. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 machte seine Verluste vom schwachen Mittwoch am Vorabend fast wett.

Im Dax bleibt das Wochenhoch bei 16 114 Punkten erste Orientierungsmarke nach oben. Nach unten würde die 21-Tage-Linie bei aktuell 15 966 Punkten wohl Halt geben. Sie ist Gradmesser für den kurzfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts./ag/stk