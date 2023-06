DAX® - Kurz- und langfristige Leitplanken

Die letzten fünf Handelstage pendelte der DAX® jeweils um die Marke von 16.000 Punkten. Doch nicht nur diese runde Kursmarke scheint das Aktienbarometer derzeit zu limitieren, auch zwei Kurslücken geben kurzfristig zwei wichtige Leitplanken vor. So ist auf der Oberseite weiterhin das Abwärtsgap vom 24. Mai bei 16.144/16.115 Punkten offen, während gen Süden die jüngste Aufwärtskurslücke (15.863/15.910 Punkte) als wichtiger Halt fungiert. Kurzfristig dienen also zwei Kurslücken als Taktgeber. Von strategischer Bedeutung sind indes eher zwei andere Zonen: So bietet sich der Rückzugsbereich bei 15.700/15.600 Punkten als strategische Absicherung an. Auf diesem Niveau hat der DAX® in den letzten Wochen immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt – in der letzten Woche auf dieser Basis zudem eine idealtypische „Hammer-Kerze“. Andererseits hat der DAX® sich nun schon drei Mal bei 16.300 Punkten den Kopf gestoßen. Konkret bildet das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten zusammen mit dem Hoch vom Januar 2022 (16.285 Punkte) und dem neuen Rekordlevel bei 16.332 Punkten einen dreifachen Deckel. Ein erfolgreicher Ausbruch besitzt deshalb eine große Tragweite.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.