Pressestimme: 'Freies Wort' zu Haushaltsstreit

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Haushaltsstreit:

"Die Minister könnten dem Haushalt also auch ohne den Kanzler zustimmen. Dass sie es nicht tun, zeigt: Sie wollen Lindner vorführen und, zumindest ein bisschen, quälen. Dieses Bedürfnis dürfte damit zu tun haben, dass auch die FDP jeden Streit in der Koalition ohne Rücksicht auf Verluste der anderen ausreizt, wenn sie sich nur minimal etwas davon verspricht. Die Legislaturperiode ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Doch spielen in der Ampel alle auf eigene Rechnung, als wäre es schon das Wahljahr. Das ist jämmerlich."/al/DP/jha