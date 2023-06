Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Debatte um ein AfD-Verbot

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Debatte um ein AfD-Verbot:

"Die AfD wird den anderen Parteien gefährlich, mittlerweile erreicht sie in Umfragen bereits Zustimmungswerte von 18 Prozent - also schnell verbieten! So verkürzt diese Lesart ist: Sie wird unter Garantie zum Narrativ der Rechtspopulisten, sollte ein Politiker auch nur einen ernsthaften Gedanken an ein Parteienverbot verschwenden. Allein die Erinnerung an das Scheitern des NPD-Verbots, bei dem sich Staat und Sicherheitsapparat im Umgang mit Rechtsextremisten vor 20 Jahren mal wieder bis auf die Knochen blamierten, sollte von solcherlei Ansinnen abbringen."/al/DP/jha