Schweizer Börse schwächelt weiter - Spezialchemie unter Druck

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat die Talfahrt am Freitag fortgesetzt.

Händler erklärten, Nervosität vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche habe die Anleger zu weiteren Verkäufen veranlasst. Viele Investoren setzten bei der Fed zuletzt auf eine Zinspause. Seit Anfang 2022 hat die US-Notenbank die Zinsen bereits zehn Mal in Folge nach oben geschraubt, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Der SMI verlor bis kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent auf 11.258 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer damit auf ein Minus von 1,6 Prozent zu.

Schlusslicht waren am Freitag Givaudan. Die Aktien des Aromenherstellers litten wie weite Teile der Branche unter der Gewinnwarnung der Spezialchemiefirma Croda und sanken 2,9 Prozent. Der mit Enttäuschung aufgenommene Ausblick der Briten für das Geschäftsjahr 2023 drückte auch den Schweizer Arznei-Auftragsfertiger Lonza 2,5 Prozent ins Minus. Der Bauchemiekonzern Sika verlor 2,1 Prozent an Wert. Gesucht waren dagegen die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB mit einem Plus von 0,6 Prozent. Der Lebensversicherer Swiss Life legte ebenfalls zu.

