Trump: Anklage ist 'Wahleinmischung auf höchster Ebene'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen der US-Justiz als "Wahleinmischung auf höchster Ebene" bezeichnet. In einem am Donnerstagabend auf der von ihm mitbegründeten Online-Portal "Truth Social" veröffentlichten Video warf er US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten einmal mehr vor, eine politisch motivierte Hexenjagd gegen ihn zu betreiben. "Sie versuchen, unseren Ruf zu zerstören, damit sie eine Wahl gewinnen", sagte er an seine Anhänger gerichtet.

Trump will nach den Präsidentenwahlen 2024 für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen. Er hatte seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner im November offiziell angekündigt. Bisher liegt er in Umfragen unter Parteianhängern vorn - bis zur endgültigen Entscheidung kann aber noch viel passieren. Die Republikaner küren ihren Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl.

Kurz bevor er das Video veröffentlichte, hatte Trump auf "Truth Social" bekannt gemacht, dass er im Rahmen der Ermittlungen zu der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente angeklagt worden sei. Mehrere US-Medien bestätigten unter Berufung auf eigene Quellen und Anwälte Trumps, dass Anklage erhoben worden sei. Trump betonte in seiner Videobotschaft abermals, dass er ein unschuldiger Mann sei und dies beweisen könne./trö/DP/zb