Bitcoin Kurs unter 26.000 Dollar – Gemengelage bleibt fragil

Auch in der neuen Handelswoche gestaltet sich die Gemengelage am Krypto-Markt weiterhin fragil. Nach einem Doppelschlag der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Größen Binance und Coinbase hatte ein bedeutendes US-Unternehmen gegen Ende der Woche Konsequenzen gezogen, was Krypto-Werte aus den zweiten und dritten Reihen in die Bredouille brachte.

Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger am Montagvormittag knapp unter 26.000 Dollar auf den Tisch legen und damit mehr als drei Prozent weniger als noch vor einer Woche.