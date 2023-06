Börsen im Aufwind - Zinsentscheide werfen Schatten voraus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt einer Woche mit Zinsentscheiden mehrerer großer Notenbanken haben sich Anleger ein Herz gefasst und bei europäischen Aktien zugegriffen.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag um jeweils ein Prozent auf 16.114 beziehungsweise 4331 Punkte. Diese Kurserholung dürfe aber nicht überbewertet werden, warnte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets.

Unsicher seien sich Anleger vor allem bei den Aussichten für die US-Geldpolitik, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Fed könnte den Leitzins am Mittwoch erneut anheben und entweder weitere Schritte oder eine Pause signalisieren. Sollte die US-Notenbank aber schon bei der kommenden Sitzung ihren Zinserhöhungszyklus unterbrechen, stehe sie vor einem kommunikativen Drahtseilakt: Denn sie müsse verhindern, dass Anleger diesen Schritt als Vorspiel für nahende Zinssenkungen werteten. Maßgeblichen Einfluss auf den Fed-Entscheid werden Börsianern zufolge die am Dienstag erwarteten US-Inflationsdaten haben. Analysten erwarten für Mai eine Teuerung von 0,2 Prozent zum Vormonat.

VON EZB KEINE ÜBERRASCHUNG ERWARTET

Die Europäische Zentralbank (EZB) werde am Donnerstag voraussichtlich ihre Geldpolitik erneut straffen, prognostizierte Volkswirt Mohit Kumar von der Investmentbank Jefferies. "Es ist unwahrscheinlich, dass EZB-Chefin Christine Lagarde einen Hinweis auf eine Zinserhöhungspause im Juli gibt, die der Markt bislang erwartet." Daher zog der Euro am Montag um 0,3 Prozent auf 1,0780 Dollar an.

Abwärts ging es dagegen mit dem Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 73,05 Dollar je Barrel (159 Liter). Wegen der zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten aus China befürchteten Anleger mehrheitlich eine sinkende Nachfrage, sagte ein Börsianer. Die geplanten Kürzungen der Fördermengen durch die großen Öl-Exportländer spielten derzeit nur eine untergeordnete Rolle.

RHEINMETALL IM AUFWIND - THYSSENKRUPP UND DE NORA GEFRAGT

Bei den deutschen Aktienwerten gehörte Rheinmetall mit einem Kursplus von knapp drei Prozent zu den Favoriten. Vorstandschef Armin Papperger hatte dank glänzender Geschäftsaussichten in einem Interview einen Börsenwert von 17 Milliarden Euro als realistisch bezeichnet. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Rüstungskonzerns und Autozulieferers bei etwa 10,7 Milliarden Euro.

In Mailand stiegen die Titel von De Nora um bis zu 3,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 21,70 Euro. Rückenwind erhielt der Industriekonzern vom geplanten Börsengang des Elektrolyse-Spezialisten Nucera, an dem De Nora 34 Prozent hält. Die übrigen Anteile liegen bei Thyssenkrupp. Die Papiere der Essener Traditionsfirma gewinnen bis zu 1,9 Prozent.

