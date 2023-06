Devisen: Euro wenig bewegt - Impulse fehlen zum Beginn der Notenbanken-Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche wenig bewegt präsentiert. Mangels wichtiger Nachrichten für den Devisenmarkt kostete die Gemeinschaftswährung am Montag im New Yorker Handel 1,0752 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0765 (Freitag: 1,0780) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9289 (0,9276) Euro gekostet.

Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die EZB über ihre künftige Geldpolitik und am Freitag die Bank of Japan.

Von der Fed wird erwartet, dass sie nach zehn Zinserhöhungen um insgesamt fünf Prozentpunkte eine Pause einlegen wird. Ein solches Signal hatte unlängst auch der designierte Fed-Vizechef Philip Jefferson gesendet. Für Juli wird dann wieder mit einer Zinserhöhung gerechnet.

Von den Währungshütern der Eurozone erwarten Experten bereits am Donnerstag eine weitere Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Sie dürften sich zwar erleichtert darüber zeigen, dass die Inflation im Euroraum zuletzt niedriger tendiert habe, schrieben die Analysten der DZ Bank. Allerdings werde das Inflationsziel von zwei Prozent noch für geraume Zeit außer Reichweite liegen. Vor diesem Hintergrund hätten die Notenbank-Verantwortlichen zuletzt signalisiert, dass eine Beendigung des Straffungskurses noch nicht angebracht sei./la/gl/men