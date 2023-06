Dies ist nicht die Zeit, unvorsichtig zu sein | Ein Gespräch mit DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen

Als ich 1987 mein erstes Praktikum bei einem Brokerhaus machte, war er schon bei der DWS. Klaus Kaldemorgen ist eine Institution unter den Fondsmanagern und jemand, der seit über vier Jahrzehnten die Börse lebt and atmet. Im ersten Teil meines Gesprächs spreche ich mit ihm über die Trends an den Finanzmärkten. Die FED dürfte bei der Tagung im Juni jedenfalls pausieren. Eine Zinswende werden wir in diesem Jahr allerdings nicht sehen. Wie schnell wird die Inflation zurücklaufen, was bedeutet das für die Notenbanken und Aktienmärkte, und wie groß ist die Gefahr einer Rezession? Ist davon auszugehen, dass die europäischen Aktienmärkte weiterhin besser laufen werden als die Wall Street, und wie geht es mit dem Euro/Dollar weiter? Im zweiten Teil beantworten Klaus Kaldemorgen die vielen bei uns eingegangenen Fragen.

