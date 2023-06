EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS nimmt Partnerschaft mit vly auf: Weiterentwicklung pflanzenbasierter Lebensmittel

EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

Einbeck, 12. Juni 2023 KWS nimmt Partnerschaft mit vly auf: Weiterentwicklung pflanzenbasierter Lebensmittel Der Saatgutspezialist KWS und das Berliner Start-up VF Nutrition GmbH – besser bekannt unter der Marke vly – treten in eine mehrjährige Entwicklungspartnerschaft ein. Ziel ist es, gemeinsam die Weiterentwicklung von Lebensmitteln, die auf der Verwendung von Erbsenprotein basieren, voranzutreiben. Vly entwickelt und vertreibt seit drei Jahren Milchersatzprodukte auf der Basis von Erbsenprotein und will den wachsenden Markt für nährstoffreiche, pflanzenbasierte Lebensmittel bedienen. KWS bietet als Saatgutspezialist KWS ein breites Portfolio verschiedener Kulturarten. Bereits in den 80er-Jahren begann das Unternehmen mit der Züchtung von gelben Körnererbsen und ist heute in Frankreich – dem größten und wichtigsten europäischen Markt – führend. Neben Kriterien wie Ertrag, Ressourceneffizienz oder Standfestigkeit wird ein weiterer Schwerpunkt in der Züchtungsarbeit zukünftig darauf liegen, die pflanzengenetischen Eigenschaften auf die Verwendung als pflanzliche Lebensmittelzutaten hin anzupassen. Vor diesem Hintergrund haben KWS und vly eine mehrjährige Entwicklungspartnerschaft beschlossen. „Als Saatgutproduzent können wir einen initialen Beitrag in der Nahrungsmittelentwicklung leisten – um beispielweise Geschmack, Verarbeitungsqualität und Textur zu verbessern. Eine enge Zusammenarbeit mit nachgelagerten Akteuren der Wertschöpfungskette ist der Schlüssel, um neue Produkte mit maßgeschneiderten Inhaltsstoffen zu entwickeln.“ erklärt Nigel Moore, der den Bereich Nutritional Food Ingredients bei KWS leitet.

„Unsere Zusammenarbeit basiert auf der Nutzung von Wissen und Methoden aus der Molekularbiologie, Bioinformatik, Sensorik und Lebensmitteltechnologie, um Innovationen und langfristige Veränderungen im Bereich der Milchalternativen auf der Basis insbesondere von Erbsen voranzutreiben und gesunde, nahr- und schmackhafte Produkte für die Verbraucher anzubieten“, ergänzt Dr. Anna Birke, Senior Fermentation Scientist and Innovation Manager bei vly. Über KWS KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *ohne Saisonarbeitskräfte Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter® unter https://twitter.com/KWS_Group . Über vly VF Nutrition, vly, ist ein Food-Tech-Start-up mit Sitz in Berlin, das seit 2020 Milchalternativen vor allem auf Basis von Erbsenprotein entwickelt und anbietet. Mit rund 20 Mitarbeitern produziert das Unternehmen Milch- und Joghurtalternativen sowie Proteinshakes auf Basis von Erbsenprotein für den Handel. Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erhältlich. Mit seinem Team aus Lebensmitteltechnologen und Wissenschaftlern entwickelt vly seine Produkte auf der Grundlage von Forschungsdaten und Verbraucherfeedback kontinuierlich weiter, um den Nährwert und die Nachhaltigkeit seiner Produkte zu maximieren. Kontakt: Nigel Moore Leiter Nutritional Food Ingredients

nigel.moore@kws.com Sina Barnkothe Expert Corporate Communications Mobile +49 (0) 151 18855820 sina.barnkothe@kws.com KWS SAAT SE & Co. KGaA http:// www.kws.com

