FDP-Vize Kubicki - Sind bei Heizungsdebatte auf einem guten Weg

Berlin (Reuters) - FDP-Vize Wolfgang Kubicki zeigt sich optimistisch zu einem Kompromiss in der Debatte um das Heizungsgesetz.

"Es wird noch verhandelt, und ich glaube, wir befinden uns auf einem wirklich guten Weg", sagte der Bundestags-Vizepräsident am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin Direkt". "Wir werden morgen sehen, ob es zu einem Ergebnis geführt hat, so dass wir das im Bundestag in erster Lesung beraten können." In der Ampel-Koalition ringen derzeit vor allem FDP und Grüne um einen Kompromiss. Die Grünen pochen darauf, ihn noch vor der Sommerpause im Parlament zu beschließen. Kubicki sagte, das sei technisch noch möglich, aber nicht so entscheidend. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Ampel als Ganzes bei diesem Thema keinen Fehler mehr erlaube.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass neue und ausgetauschte Heizungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Es soll allerdings eine Vielzahl von Ausnahmen geben. Die Koalition hatte beschlossen, dass das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll, möglicherweise mit erweiterten Übergangsfristen.

