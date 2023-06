Fernwärme soll schneller ausgebaut werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Fernwärmenetz in Deutschland soll schneller ausgebaut werden.

Mittelfristig sollten jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an Wärmenetze angeschlossen werden, hieß es in einer Erklärung von Branchenvertretern mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montag in Berlin. Das wären laut Habeck etwa 400.000 bis 700.000 Wohneinheiten jährlich zusätzlich. Im vergangenen Jahr wurden nach Ministeriumsangaben etwa 6,1 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Das sei knapp jede siebte Wohnung gewesen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte mehr Transparenz bei den Kosten und eine bundesweite Preisaufsicht für Fernwärme.

Bis zum Jahr 2030 soll zudem mindestens 50 Prozent der Fernwärme klimaneutral erzeugt werden. Derzeit seien es rund 20 Prozent. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz soll auch eine Alternative zum Einbau einer klimafreundlichen Heizung sein. Die Bundesregierung wolle möglichst schnell Klarheit schaffen, in welchen Gebieten innerhalb der nächsten zehn Jahre Wärmenetze auf- und ausgebaut werden sollten, heißt es in der Erklärung. Wenn ein Wärmenetzbetreiber einen solchen Ausbau verbindlich verfolge, "sollten daran interessierte Gebäudeeigentümer, die sich an dieses Netz anschließen werden, von der Pflicht zum Einbau einer die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien erfüllenden Heizung befreit werden".

Dies sieht der unter Habecks Federführung entstandene umstrittene Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes im Grundsatz bereits vor. Das Gesetz soll vorschreiben, dass beim Einbau oder Austausch von Heizungen ab 2024 diese mindestens zu 65 Prozent erneuerbare Energie verwenden. Die Ampel-Koalition ist darüber aber noch nicht einig. Habeck hatte zuletzt angekündigt, dass die Vorgabe für Bestandsbauten später greifen könnte.

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Ramona Pop, forderte in der Pressekonferenz mit Habeck neben dem Ausbau auch eine stärkere Kontrolle der Fernwärme. Das Kartellamt spreche von unregulierten Monopolen, sagte Pop. Daher seien eine bundesweite Preisaufsicht und mehr Wettbewerb erforderlich.

