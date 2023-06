GNW-Adhoc: Leistungsstärkste Kryptowährungs-Miner im Sonderangebot

^NEW YORK, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem jüngsten Erfolg freut sich

Bitmanu (https://bitmanu.com/), ein 3-plus-1-Sonderangebot für seine Suite von ASIC-Minern bekanntzugeben. Die BM 1-, BM 2- und BM Pro-Miner des Unternehmens haben mit ihren unübertroffenen Hash-Raten bereits einen starken Einfluss auf den Markt ausgeübt. Die soeben gestartete Aktion läuft noch bis zum 10. Juli. Alle Käufer, die 3 Geräte desselben Typs erwerben, erhalten 1 Mining-Rig kostenlos. Unübertroffene Hash-Raten +----------+-----------+-----------+----------+ | | BM Pro | BM 2 | BM 1 | +----------+-----------+-----------+----------+ | Bitcoin | 3900 TH/s | 1220 TH/s | 760 TH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Litecoin | 400 GH/s | 128 GH/s | 80 GH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Dash | 75 TH/s | 25 TH/s | 15 TH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ | Monero | 32 MH/s | 10 MH/s | 6 MH/s | +----------+-----------+-----------+----------+ Aufgrund dieser Hash-Raten wurden die Bitmanu (https://bitmanu.com/)-Miner von vielen als die leistungsfähigste Mining-Hardware aller Zeiten bezeichnet. Hinzu kommt, dass die Bitmanu-Produkte im Gegensatz zu den meisten anderen Mining-Rigs auf dem Markt keine ?stromfressenden Monster" sind. Diese energieeffizienten Geräte haben dazu beigetragen, dass die meisten Benutzer ihre Investition in nicht mehr als einem Monat vollständig zurückerhalten haben. Potenzielle monatliche Gewinne +----------+------------+-----------+-----------+ | | BM Pro | BM 2 | BM 1 | +----------+------------+-----------+-----------+ | Bitcoin | 7.000 USD | 2.400 USD | 2.000 USD | +----------+------------+-----------+-----------+ | Litecoin | 10.000 USD | 3.200 USD | 3.000 USD | +----------+------------+-----------+-----------+ | Dash | 25.000 USD | 9.000 USD | 5.000 USD | +----------+------------+-----------+-----------+ | Monero | 22.000 USD | 6.400 USD | 3.800 USD | +----------+------------+-----------+-----------+ Im Allgemeinen gilt das Krypto-Mining als ein komplexes Gebiet, das ein hohes Maß an technischem Wissen und Erfahrung erfordert. Daher konnten Personen mit begrenztem technischem Sachverstand in diesem aufstrebenden Markt nie viel erreichen. Es wurde jedoch beobachtet, dass ein hoher Prozentsatz der Bitmanu (https://bitmanu.com/)-Kunden noch nie ein Mining-Rig benutzt hat. Um die Vorteile des Krypto-Minings für alle zugänglich zu machen, hat Bitmanu mehrere wichtige Maßnahmen ergriffen. Zunächst einmal sind ihre Miner einfache Plug-and-Play-Geräte, die mit dem Mining beginnen können, sobald sie an eine Steckdose angeschlossen sind. Außerdem sind die Systemanforderungen dieser Produkte sehr gering, so dass sie sich ideal für Mining-Enthusiasten mit kleinerem Bedarf eignen. Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/ Über Bitmanu: Bitmanu ist ein Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptobranche gegründet wurde, sich in ihrem Besitz befindet und von ihnen geleitet wird. Das Team setzt sich dafür ein, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet eine atemberaubende Auswahl an Krypto-Minern, die eine superschnelle Kapitalrendite bieten und von jedem unabhängig von seiner Erfahrung und seinem Wissen eingerichtet und genutzt werden können. °