Habeck - 2024 Wirtschaftswachstum von knapp zwei Prozent womöglich drin

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft könnte laut Wirtschaftsminister Robert Habeck im nächsten Jahr etwas stärker zulegen als bisher gedacht.

Dann sei ein Wachstum von 1,6 oder vielleicht auch 1,9 Prozent möglich, langsam also wieder normalere Werte, sagte der Grünen-Politiker am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Die Bundesregierung geht in ihrer aktuellen Konjunkturprognose für 2024 bisher von einem Plus von 1,6 Prozent aus.

Deutschland habe dann aber fünf Jahre wegen der Corona-Pandemie und dann der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine kaum Wachstum gehabt, ergänzte Habeck. "Wir brauchen wieder Wachstum in Deutschland." Deswegen gelte es an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, etwa um Investitionen anzulocken.

