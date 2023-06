Habeck zufrieden mit Gasspeicherständen - "Sind aber noch nicht durch"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland steht laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch ohne russische Gaslieferungen bislang gut da.

Die Speicher seien derzeit zu knapp 80 Prozent gefüllt, sagte der Grünen-Politiker am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Die schlimmsten Szenarien seien damit abgewendet worden. "Wir sind aus meiner Sicht aber noch nicht durch." Der Krieg in der Ukraine wüte immer noch. Und 2024 liefen die Transitverträge Russlands mit der Ukraine aus, was Folgen vor allem für Ost- und Südeuropa haben könne. Deutschland müsste dann nach europäischen Regeln seine Versorgung der Industrie drosseln, um zu helfen.

Habeck ergänzte, auch wenn der Haushalt jetzt konsolidiert werden müsse, dürfe nicht bei der Förderung strukturschwacher Regionen gespart werden. "Das ist meiner Ansicht nach nicht richtig." Der Staat müsse größere Investitionen und Ansiedlungen weiterhin mit Subventionen anlocken.

