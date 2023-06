Insider - VW-Aufsichtsrat berät über großes Sparprogramm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg/Frankfurt (Reuters) - Der Aufsichtsrat von Volkswagen berät Insidern zufolge am Dienstag über neue Ziele für den Autokonzern.

Dabei gehe es um ein großes Sparprogramm über mehr als drei Milliarden Euro allein bei der Volumengruppe der Marken VW, Skoda und Seat, wie eine Person mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagte. Hintergrund sei vor allem der wachsende Konkurrenzdruck am wichtigsten Einzelmarkt China. Es werde zudem über neue finanzielle Ziele der Marken beraten, die dann am 21. Juni auf einer Investorenkonferenz bekannt gegeben werden sollen. Ein VW-Sprecher wollte sich dazu wie auch zu einem Bericht des "Handelsblatt" über die Pläne nicht äußern.

Die Zeitung berichtete mit Verweis auf Unterlagen für den Aufsichtsrat, konzernweit solle das Ergebnis durch Kostensenkungen um mehr als fünf Milliarden Euro verbessert werden. Die Volumengruppe solle bis Mitte des Jahrzehnts die Umsatzrendite von fünf auf acht Prozent steigern. Die Kernmarke VW strebe 6,5 Prozent an, wie Markenchef Thomas Schäfer schon vor einigen Wochen in einem Mitarbeiterbrief angekündigt hatte. Für Audi gelte eine Spanne von zwölf bis 14 Prozent. Porsche will, wie schon früher angekündigt, 20 Prozent erreichen.

Der Konzern erklärte mit Verweis auf den bekannten Zehn-Punkte-Plan von Vorstandschef Oliver Blume, für die Kernmarke VW sei ein Performance-Programm geplant. Der seit September amtierende Konzernchef wolle das Unternehmen stark an Produkt, Kunden und Kapitalmarkt ausrichten. "Im Mittelpunkt des Capital Markets Day stehen die Kraft der Marken und das Konzern-Steuerungsmodell, das unternehmerisches Denken, Verantwortung und Umsetzungsorientierung im gesamten Volkswagen Konzern noch stärker verankert", ergänzte VW.

