IRW-News: ACCESSWIRE News Network : U.S. Polo Assn. präsentiert die lebhafte, sportliche Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024 auf der 104. Pitti Immagine Uomo

FLORENZ, ITALIEN & WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA / ACCESSWIRE / 12. Juni 2023 / U. S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), präsentiert vom 13. bis 16. Juni auf der Pitti Immagine Uomo auf der historischen Fortezza da Basso in Florenz ihre lebhafte, sportliche Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024.

Der Slogan von U.S. Polo Assn. - Play Your Part - steht für Teamwork und hält dazu an, sowohl im Sport als auch im Leben das Richtige zu tun. Das Thema Pitti Games, das den Stil und die Atmosphäre der diesjährigen Pitti Immagine bestimmt, passt perfekt zu U.S. Polo Assn. Das Schlagwort der Kreativdirektoren der Messe, Leonardo Corallini und Angelo Figus, ist play (Spiel/spielen), das gleichbedeutend mit Energie, Engagement und Erfolgswillen ist. Diese Themen werden konsequent im authentischen Stil von U.S. Polo Assn. umgesetzt.

Die VERANSTALTUNGEN:

Besuchen Sie U.S. Polo Assn. vom 13. bis 16. Juni am Stand 25 Cavaniglia, wo die milliardenschwere Sportmarke ihre Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024 präsentieren wird, die das Erbe der Marke im Polosport seit 1890 feiert. Erleben Sie die Kollektion in einer digitalen Umgebung - eine Präsentation, wie sie es bei U.S. Polo Assn. noch nie gegeben hat. Der Stand wird mit dem Logo von U.S. Polo Assn. mit den beiden Reitern und den charakteristischen rot-weiß-blauen Streifen sowie Video- und Online-Aktivierungen ausgestattet sein. Am Stand können alle Gäste Leckereien von Sammontana Gelati verkosten, während die Medienvertreter in einer separaten VIP Media Lounge mit Champagner von Taittinger anstoßen können - eine Tradition im Polosport.

Federica Nargi, Unternehmerin, Fernsehmoderatorin, Instagram-Influencerin und Sportbegeisterte, Stefano Giansanti, Kapitän des italienischen Polo-Teams, und Alessandro Giachetti, Mitglied des Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) Polo, werden an einer ganz besonderen Podiumsdiskussion am Mittwoch, 14. Juni, um 10:30 Uhr teilnehmen. Weitere Redner sind J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global Licensing, dem Unternehmen, das die 2,3 Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. in 190 Ländern verwaltet und überwacht, sowie Lorenzo Nencini, CEO von Incom, dem italienischen Bekleidungslizenznehmer von U.S. Polo Assn., der seit seiner kürzlichen Berufung im Board of Directors von Pitti Immagine 2023 tätig ist.

U.S. Polo Assn. wird außerdem am Mittwoch, den 14. Juni, mit einer spektakulären VIP-Party im magischen Giarino Torrigiani-Garten einen Abend unter dem Motto Live Authentically feiern, der von Mode, Kunst, Sport und Musik inspiriert ist.

Im Herzen von Florenz liegt Torrigiani-Garten, der größte private Stadtgarten Europas, der den geladenen Gästen auf dieser privaten Veranstaltung Inspiration bieten wird. Dieser unvergessliche Abend bietet ein Abendessen bei Kerzenschein, das an einem hufeisenförmigen Tisch serviert wird, einen weltberühmten Künstler, einen bemerkenswerten Pferdeflüsterer und zum Abschluss eine der beliebtesten Rockbands der Region, die aus Florenz stammt. Der Wein wird vom weltberühmten Weingut Il Borro bereitgestellt, daneben gibt es Champagner vom Partner Taittinger und süße Leckereien von Sammontana Gelati. Zu guter Letzt werden spezielle mit dem Markenbild von U.S. Polo Assn. versehene Porsche ausgestellt, die für Pferdestärke stehen und vom Centro Porsche Firenze gesponsert werden.

Die KOLLEKTION:

Die U.S. Polo Assn.-Kollektion für Herren und Damen dieser Saison, die von Incom präsentiert wird, bezieht ihre Inspiration aus den Farben und Stimmungen des Mittelmeers und stellt wunderschöne, von der Sonne verwaschene Farben und Blautöne, entspannte Passformen und handwerkliche Materialien in den Mittelpunkt. Die Herrenbekleidung trumpft mit fantastischen Texturen auf - von leichten gewebten Hemden aus Stoffen wie Leinen und Seersucker bis hin zu hellen, fröhlichen Farben und Blumenmustern, die ein Retro-Flair ausstrahlen. U.S. Polo Assn. entfernt sich mit dem klassischen Poloshirt nie weit von ihren Ursprüngen oder ihrer authentischen Verbindung zum Polosport. In dieser Saison hält U.S. Polo Assn. für die Verbraucher witzige und modische Variationen bereit - ob im Retro-Stil, mit Streifen, im Color-Blocking-Stil oder doch ganz klassisch und schlicht. Polos stehen jedem, ob Männern, Frauen oder Kindern. Bei den Frauen ist das Polokleid wieder im Kommen, wo feminine Details wie Rüschen, Stickereien und Ösenstoffe in Szene gesetzt werden. Das USPA Life-Produkt der Marke wächst weiter, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigem Denim, der Verwendung von Supima-Baumwolle und mehr liegt. Das Produkt ist an Etiketten und einem Logo erkennbar, das die Farben von USPA Life - weiß, marineblau und feldgrün - hervorhebt und den Verbrauchern somit einen Hinweis auf unser nachhaltig hergestelltes Produkt bietet.

Bei den Handtaschen dieser Saison, die von Eastlab präsentiert werden, können die Verbraucher weiches Leder und schlichte Formen erwarten, und zwar in warmen Karamellfarben bis hin zu Zitrustönen wie Limette, Gelb, Pink und Lavendel. Strand- und Reisetaschen werden aus natürlichen Stoffen wie Segeltuch, Bast oder Stroh hergestellt, um einen handwerklichen Look zu erzeugen. Die Logos und Monogramme von U.S. Polo Assn. sind neben Reitermotiven ein fester Bestandteil der Kollektion und sehen auf jedem Stoff gut aus. Die für den Abend gedachten Taschen warten in schimmernden Metallics auf und erinnern uns daran, dass Sportlichkeit auch elegant sein kann.

Die Frühjahrs/Sommer-Schuhkollektion 2024 von Bonis bietet viele neue Modelle mit neuen Materialien, Farben und innovativen Strukturen, die der Philosophie der Marke Rechnung tragen und zugleich die Themen Qualität, Sport und Authentizität stets in den Vordergrund stellen. Die Kollektion zeichnet sich durch eine Ausweitung sowohl der legeren als auch der sportlicheren Stile aus, wobei verschiedene neue Modelle ihr Debut machen: vom eher klassischen Schuh bis hin zum urbanen und sportlichen Modell. Teil der neuen Damen- und Herrenkollektion von U.S. Polo Assn. sind auch Modelle, die das Engagement für den Ausbau von USPA LIFE, die nachhaltige Initiative der Marke, unterstreichen.

Die U.S. Polo Assn.-Kollektion für Uhren und Schmuck dieser Saison, die von EuroTrade präsentiert wird, ist bekannt für ihren sportlich inspirierten, klassischen amerikanischen Stil, und die Designs erreichen in jeder Saison ein neues Niveau mit einzigartigen Details, Formen und Farben. Die Frühjahrs/Sommerkollektion 2024 kombiniert neue Elemente und atemberaubende Farben, von Pastellfarben bis hin zu leuchtenden Tönen, wobei auch Schlüsselelemente des Erbes unserer Marke zur Geltung kommen. In der Kollektion finden die Kunden eine Kombination aus natürlichen Edelsteinen, Emaille-Elementen und farbigen Kristallen, die perfekte Accessoires für den Sommer darstellen.

Und schließlich ist der charakteristische rot-weiß-blaue Streifen bei U.S. Polo Assn. allgegenwärtig - von Bekleidung, Schuhen und Accessoires bis hin zu Ladendekoration und Sportkleidung, denn er ist ein Grundpfeiler der Marke. Achten Sie auf diesen Akzent in einem Großteil der Frühjahrs/Sommerkollektion 2024.

Die FÜHRUNGSKRÄFTE:

Neben Nencini ist auch J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global Licensing, einem Unternehmen mit Sitz in den USA, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet, zur Pitti-Woche in Florenz zugegen. Ich bin stolz, hier in Florenz zu sein und U.S. Polo Assn. auf der größten Industriemesse der Welt zu vertreten, und zwar zusammen mit so herausragenden Partnern wie Incom, Bonis, EastLab und EuroTrade, die das Beste repräsentieren, was unsere globale Marke zu bieten hat, so Prince. Wir wollen mit dieser Kollektion auf der Pitti Uomo für Aufregung sorgen und gleichzeitig die authentische Verbindung unserer Marke zum Polosport aufzeigen. Und unsere ganz besondere VIP-Party in den zauberhaften Gärten von Giarino Torrigiani wird eine unvergessliche Nacht werden; ein Event mit Mode, Kunst, Sport und Musik, das man nicht verpassen sollte!

Der gebürtige Florentiner Lorenzo Nencini trat Anfang Zwanzig in das Familienunternehmen Incom mit Sitz in Montecatini Terme ein. Als Incom und U.S. Polo Assn. Ende 2007 eine Lizenzvereinbarung trafen, wurde Nencini zum Verantwortlichen für die Partnerschaft, die sowohl Incom als auch U.S. Polo Assn. zu großem Erfolg in Westeuropa verholfen hat. Zu seiner Berufung in das Board of Directors von Pitti Immagine erklärt Nencini: Es ist ein Privileg und eine Ehre, Mitglied eines Board zu sein, das sich aus talentierten Unternehmern zusammensetzt, mit denen wir gemeinsam Ideen und Innovationen austauschen können, um die Breite und Tiefe von Pitti Immagine zu verbessern. Mein Ziel für die Teilnahme am Pitti-Board ist es, eine moderne Vision für die Zukunft der Mode auf der einflussreichsten Messe für Männermode der Welt anzuregen und zu inspirieren.

Neben Prince und Nencini werden die italienischen Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. anwesend sein, um ihre jeweiligen Produkte mit Stolz vorzustellen und mit Partnern, Verkäufern und anderen Markenvertretern zu sprechen: Augusto Bonetto als Vertreter von Bonis, Andrea Zini als Vertreter von EastLab und Franco Zuccon als Vertreter von EuroTrade.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem gemeinnützigen Dachverband für den Polosport in den Vereinigten Staaten und einer der ältesten Sportverbände, der 1890 gegründet wurde. Mit einer globalen Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte und Tausende von Kaufhäusern sowie Sportartikelkanälen, unabhängigen Einzelhändlern und E-Commerce im Wert von mehreren Milliarden Dollar bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder sowie Accessoires und Schuhe in mehr als 190 Ländern weltweit an. License Global zählte U.S. Polo Assn. neben der NFL, MLB und NBA zu einem der fünf größten Sportlizenzgeber im Jahr 2022. Besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

Über Incom S.p.A.

Incom S.p.A. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und verwaltet als Lizenznehmer die Bekleidung der Marke U.S. Polo Assn. in Westeuropa, die ikonische Bekleidungsmarken auf der ganzen Welt produziert und vertreibt. Darüber hinaus ist Incom einer der Hauptlieferanten für militärische und paramilitärische Bekleidung im italienischen Staat, und zwar sowohl für Uniformen als auch für technische Bekleidung. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt Incom in Westeuropa Herren-, Damen- und Kinderbekleidung unter der Marke U.S. Polo Assn. und verzeichnet dabei Rekordumsätze und -wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter www.incomitaly.com.

Über EuroTrade s.r.l.

EuroTrade ist der Lizenznehmer von U.S. Polo Assn. für Uhren und Accessoires in Westeuropa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien wurde 1987 gegründet und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Uhren und Accessoires spezialisiert, die sich durch originelles Design und innovative Technologie auszeichnen. EuroTrade bietet dem Markt originelle und trendige Accessoires, die man bei jeder Gelegenheit tragen kann. Besuchen Sie www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/.

Über Bonis S.P.A

Bonis ist der exklusive Schuh-Lizenznehmer für U.S. Polo Assn. in Europa. Bonis wurde 1970 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in der Schuhbranche, das von einigen der einflussreichsten internationalen Marken als Partner ausgewählt wurde. Das Unternehmen befindet sich im Herzen des Schuhbezirks von Asolo und Montebelluna, der Heimat der wichtigsten Sportsystemmarken. Bonis ist in den Bereichen Eigenmarken, Contracting und Lizenzierung tätig. Besuchen Sie www.bonis-spa.com.

Über Eastlab

Eastlab ist der exklusive Lizenznehmer für U.S. Polo Assn.-Handtaschen in Europa. Eastlab wurde 2015 gegründet und vertritt heute einige der wichtigsten italienischen Unternehmen in der Produktion und Vermarktung von Taschen, Schuhen, Accessoires und Koffern. Die gezielte Reaktion auf die Marktnachfrage und die Leidenschaft für das Handwerk haben es Eastlab ermöglicht, schnell eine hohe Glaubwürdigkeit auf dem Markt zu erlangen und das Vertrauen wichtiger Partner zu gewinnen. Besuchen Sie www.eastlab.it/.

