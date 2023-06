Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi tot - Politisches Erbe offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Emilio Parodi und Elvira Pollina und Crispian Balmer

Mailand (Reuters) - Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot.

Der 86-jährige Medienunternehmer und Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia starb am Montagmorgen im Mailänder Krankenhaus San Raffaele. "Wir haben viele Schlachten mit ihm geschlagen, gewonnen und verloren", sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. "Und auch für ihn werden wir die Ziele, die wir uns gemeinsam gesetzt haben, verwirklichen. Lebe wohl Silvio." Am Mittwoch soll er im Rahmen eines Staatsbegräbnisses beigesetzt werden. Unklar blieb zunächst, wie das politische und geschäftliche Erbe Berlusconi weitergeführt wird. Forza Italia ist Junior-Partner in der Rechts-Koalition unter Meloni.

Italiens stellvertretender Regierungschef Matteo Salvini sagte, es habe sich ein großer Italiener verabschiedet, einer der größten aller Zeiten. "Ich bin am Boden zerstört und weine selten, heute ist einer dieser Tage." Der frühere Mitte-Links-Ministerpräsident, Enrico Letta, schrieb auf Twitter: "Berlusconi hat die Geschichte unseres Landes geschrieben." Sein Tod sei einer dieser Momente, "in denen sich jeder betroffen fühlt, egal ob er seine Entscheidungen unterstützt hat oder nicht". Der russische Präsident Wladimir Putin nannte Berlusconi einen lieben Menschen und wahren Freund. "Ich habe seine Weisheit und Fähigkeit, selbst in den schwierigsten Situationen ausgewogene und weitsichtige Entscheidungen zu treffen, immer aufrichtig bewundert", erklärte Putin.

Der stellvertretender Regierungssprecher Wolfgang Büchner sprach den Italienern im Name der Bundesregierung die Anteilnahme aus. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte, ein "großer Kämpfer" sei gegangen. Der deutsche TV-Konzern ProSieben.Sat1, wo Berlusconis Mediengruppe MFE größter Aktionär ist, erklärte: "Mit Bedauern haben wir die Nachricht vom Tode Silvio Berlusconis erhalten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir unser herzliches Beileid aussprechen."

Der Milliardär Berlusconi ging 1994 in die Politik und war im Verlauf der Jahre vier Mal italienischer Ministerpräsident. 2011 trat er als Regierungschef zurück, als Italien vor einer Schuldenkrise wie in Griechenland stand. Seit den Wahlen im vergangenen September war er Senator und feierte damit ein Comeback. Vor seiner Karriere in der Politik hatte Berlusconi mit dem Aufbau des größten Fernsehimperiums in Italien begonnen. Die Mediengruppe MediaForEurope (MFE), früher Mediaset, ist seit einigen Jahren Großaktionärin beim deutschen TV-Konzern ProSieben.Sat.1 und wird von Berlusconis Familie kontrolliert. Die MFE-Aktie legte bis zu zehn Prozent zu. Händler an der Mailänder Börse sagten, die Firma könnte verkauft werden oder mit einem Rivalen zusammengehen. Die französische Mediengruppe Vivendi, zugleich zweitgrößter MFE-Aktionär, gilt in der Branche als möglicher Kandidat.

Offen blieb zunächst, wer von seinen fünf Kindern hier das Erbe weiterführen dürfte. An der Familienholding Fininvest hielt Berlusconi zuletzt rund 61 Prozent. Seine älteste Tochter Marina, die Chefin von Fininvest, dürfte hier eine prominente Rolle spielen. Der älteste Sohn Pier Silvio hält die Zügel beim TV-Geschäft in der Hand. Fininvest erklärte, Berlusconis Erbe werde die Grundlage aller Aktivitäten bleiben, "die in absoluter Kontinuität in jeder Hinsicht fortgesetzt werden".

AFFÄREN UND "BUNGA-BUNGA" - OBAMA ALS "BRAUNGEBRANNT" GELOBT

Berlusconi wurde in Mailand geboren und studierte dort Jura. Schon früh bewies er Geschäftssinn. Das Studium finanzierte er sich als Conférencier und Pianist bei Schiffskreuzfahrten und mit Auftritten als Sänger. In den 1960er Jahren machte Berlusconi Karriere in der Baubranche. "Il Cavaliere" (Ritter) war lange Jahre Präsident des Fußballvereins AC Mailand und half dem Club mit finanziellen Engagement zu sportlichen Erfolgen.

Berlusconis polarisierendes Auftreten sorgte immer wieder für Kopfschütteln seiner Kritiker. So wurde er 2011 beschuldigt, auf einer seiner "Bunga-Bunga"-Partys Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt zu haben. In der Berufung wurde er 2015 freigesprochen, nachdem ein Richter entschieden hatte, Berlusconi habe nicht gewusst, dass sie minderjährig war. Seine Nähe zu Putin stieß vielerorts auf Kritik, vor allem nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. "Putin hat mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen sehr netten Brief geschickt", erklärte Berlusconi im Oktober 2022. "Ich habe mit Flaschen Lambrusco und einem ebenso süßen Brief geantwortet."

Berlusconi lieferte sich 2003 als Regierungschef im EU-Parlament mit dem SPD-Abgeordneten Martin Schulz einen verbalen Schlagabtausch. So regte Berlusconi an, der Deutsche könne in der Rolle als KZ-Aufseher (Kapo) in einem italienischen Film mitwirken. Kritiker warfen Berlusconi wiederholt sprachliche Ausrutscher und eine abwertende Rhetorik gegenüber Minderheiten vor. Im November 2008 lobte der Italiener Barack Obama nach dessen Wahl zum ersten schwarzen Präsidenten der USA als "gutaussehend, jung und braungebrannt."

