Philadelphia Semiconductor Index - Chipaktien mit Befreiungsschlag

Doch es geht auch anders. Es geht auch konstruktiv. Das zumindest ist die Botschaft des Philadelphia Semiconductor Index. Generell kommt der Analyse der Halbleitertitel eine besondere Bedeutung zu, denn dem Branchenbarometer wird regelmäßig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Frei nach dem Motto: „Chips sind der Schmierstoff einer modernen Wirtschaft!“ Charttechnisch schlagen sich die jüngsten Kursavancen in einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation nieder. Rein rechnerisch eröffnet die untere Umkehr ein Anschlusspotenzial von über 1.000 Punkten – ausreichend, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Eine Einschätzung, welche durch die zuvor ausgeprägte, trendbestätigende Flagge untermauert wird. Es liegen also zwei unterschiedliche Kursmuster mit der gleichen konstruktiven Botschaft vor. In unserem technischen Jahresausblick legen wir darüber hinaus einen Schwerpunkt auf zyklische Einflussfaktoren – und hier vor allem auf den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite. Besonders interessant finden wir dabei Phasen, die sich durch einen doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

