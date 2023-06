Pressestimme: 'Handelsblatt' zu EU-Asylkompromiss

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu EU-Asylkompromiss:

"Deutschland fand sich mit seinen liberalen Vorstellungen im konservativ geprägten EU-Rat allein wieder. Die Forderung, zumindest Familien mit minderjährigen Kindern nicht in die Auffanglager zu schicken, wurde abgeschmettert. (...) Vor allem die Grünen sind außer sich vor Wut, die Basis probt den Aufstand gegen die Realpolitiker Annalena Baerbock und Robert Habeck. Es ist das gute Recht jeder Person, auch nach einer Abstimmungsniederlage für ihre politischen Grundsätze einzustehen. Aber sie sollte sich an die Grundregel der Demokratie halten und die Mehrheitsentscheidung akzeptieren. Das gilt insbesondere dann, wenn eine Partei wie die Grünen stets europäische Lösungen fordert. Den mühsam gefundenen Kompromiss im Nachhinein infrage zu stellen wäre Heuchelei. Eine Reform des Asylsystems ist dringend nötig, denn seit Jahren macht jeder EU-Grenzstaat, was er will."/al/DP/he