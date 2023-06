ROUNDUP: Wegen Zahnschmerzen Wurzelbehandlung bei US-Präsident Biden notwendig

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich wegen Zahnschmerzen einer Wurzelbehandlung unterzogen. Der 80-Jährige habe am Sonntag über Schmerzen geklagt, teilte Kevin O'Connor, der Leibarzt des Präsidenten, am Montag mit. Biden sei daraufhin in einem Behandlungsraum im Weißen Haus untersucht worden, Röntgenaufnahmen seien angefertigt worden. Schließlich unterzog sich der Demokrat einer ersten Wurzelbehandlung am Sonntagabend, wie der Leibarzt weiter mitteilte. "Es traten keine Komplikationen auf."

Biden habe dann am Montagmorgen (Ortszeit) erneut Schmerzen gehabt. Dies sei zu erwarten gewesen, sagte O'Connor. Biden unterzog sich schließlich einer weiteren Wurzelbehandlung. Ein Termin mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wurde vom Weißen Haus um einen Tag nach hinten auf Dienstag geschoben. Der Routineeingriff sei erfolgreich gewesen, sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am Nachmittag (Ortszeit). Dem US-Präsidenten gehe es gut und er wolle den Rest des Tages in seinen Privaträumen im Weißen Haus weiter arbeiten. Biden sei nicht unter Vollnarkose behandelt worden.

Biden ist mit 80 Jahren der älteste amtierende Präsident der US-Geschichte. Sein Alter ist immer wieder Thema hitziger Debatten, nicht nur bei Bidens politischen Gegnern. Der Demokrat will sich 2024 zur Wiederwahl stellen. Zu Beginn einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 82 Jahre alt./nau/DP/men