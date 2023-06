S&P 500® - Ausbruchssignal mit Makeln

Mit Blick auf die aktuellen Performancehitlisten können sich Anlegerinnen und Anleger über den bisherigen Aktienjahrgang 2023 keinesfalls beschweren. Während der DAX® knapp 15 % höher als zu Jahresbeginn notiert, liegen der S&P 500® und der Nasdaq-100® gut 11 % bzw. sogar über 30 % im Plus. Sollten Investoren diese Bilderbuchentwicklung einfach auf das Gesamtjahr hochrechnen oder droht im weiteren Jahresverlauf doch noch der ein oder andere Stolperstein. Für den S&P 500® begeben wir uns auf eine ausführliche, charttechnische Spurensuche. Beginnen möchten wir diese – analog zu unserer Vorgehensweise im Jahresausblick – mit der Analyse der Marktbreite. Viele Einzeltitel auswerten zu können, ist ein elementarer Vorteil der Technischen Analyse. Zuletzt wurde der Aufschwung aber von immer weniger Aktien getragen. Vor allem Technologietitel konnten weiter zulegen, während die Masse der S&P 500®-Mitglieder im bisherigen Jahresverlauf mehr oder minder unverändert notiert. Das geht sogar so weit, dass die gesamte, eingangs erwähnte Performance nahezu auf das Konto der sog. „glorreichen Sieben“ (Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) geht. Der hohe Grad an Selektivität stellt zweifelsohne ein Warnsignal dar.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

