S&P 500® - Bodenbildung plus Flagge

Diesem methodischen Vorgehen möchten wir mit der Betrachtung des Wochen- bzw. des Monatscharts Rechnung tragen. Starten wir im Wochenbereich: Auch in dieser Fristigkeit lässt sich die erfolgreiche untere Umkehr des letzten Jahres erkennen. Mehr noch, im strategischen Kontext kann die gesamte Korrektur des Jahres 2022 als Pullback an die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.805 Punkten) bzw. als klassische Korrekturflagge interpretiert werden (siehe Chart). Das beschriebene Konsolidierungsmuster liefert damit ein weiteres Argument, um perspektivisch von einem Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordlevel bei 4.819 Punkten auszugehen. Auf dem Weg in diese Region stecken die Hochpunkte vom Frühjahr 2020 bei 4.600 Punkten ein wichtiges Etappenziel ab. „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“! So lautet eine bekannte Fußballweisheit. Trotz aller Makel hieß das frei übertragen: „Die Wahrheit liegt im Chart“. Anders ausgedrückt: Das Ausbruchssignal im eigentlichen Kursverlauf liefert derzeit das bedeutendste Signal. Da der Himmel aber nicht wolkenlos ist, legen wir im letzten Schritt ein besonderes Augenmerk auf ein technisch sinnvolles Stopp-Management.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

