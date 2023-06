S&P 500® - Zum Wochenende stark?

Dahinter steckt eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach auf Trends regelmäßig Konsolidierungen folgen. Gleichzeitig sind es gerade ausgeprägte Konsolidierungsphasen, welche dann wiederum den Grundstein für den nächsten Trendimpuls legen. In Sachen „valider Ausbruch auf der Oberseite“ spielt dem S&P 500® noch ein weiteres Verhaltensmuster in die Karten. Gerade donnerstags und freitags sind die „US-blue chips“ oftmals stark. In diesen 13 Wochen legte das Aktienbarometer 12 Mal zum Wochenende zu, nur einmal kam es zu Kursverlusten. Stärke zum Wochenabschluss ist ein konstruktives Zeichen, zumal der S&P 500® an diesem beiden Tagen seit Mitte März um mehr als 500 Punkte zulegen konnte. Das ist mehr als der gesamte Kurszuwachs der US-Standardwerte in diesem Zeitraum. Die gesamte Performance kam zuletzt also an diesen beiden Handelstagen zustande. Auch am vergangenen Donnerstag und Freitag kam das Muster zum Tragen. Insgesamt betrug das Kursplus hier 23 Punkte. Ein Aspekt, der bisher (noch) zu kurz kam, ist die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen. Unterschiedliche Zeithorizonte miteinander zu verbinden, zählt zu unseren analytischen Lieblingsansätzen und stellt einen ganz großen Vorteil der Technischen Analyse dar.

S&P 500® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

