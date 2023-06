SIEMENS - Ausbruch läuft an

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 160,360 € (XETRA)

Open End Turbo Call Optionsschein auf Siemens - WKN: JL3N1F - ISIN: DE000JL3N1F1 - Kurs: 0,540 € (J.P. Morgan)

Die Siemens-Aktie markierte am 19. Mai 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 161,02 EUR und konsolidierte anschließend in einem symmetrischen Dreieck. Dabei pendelte der Aktienkurs um das alte Rekordhoch bei 157,96 EUR. Bereits am 02. Juni 2023 gelang der Ausbruch aus dem Dreieck. Anschließend lief der Wert einige Tage seitwärts. Es kam auch zu einem Pullback an das Dreieck.

Vor allem heute setzt sich die Aktie nach oben ab und nähert sich dem neuen Rekordhoch.

Am 07. Juni habe ich eine hochspekulative Longposition auf Siemens mittels DE000JL3N1F1 in das Depot Active Trading aus unserem kostenpflichtigen redaktionellen Angebot Trademate aufgenommen. Nach einem Anstieg um über 40 % wurden 2/3 der Position verkauft und damit fast das investierte Kapital abgezogen. Die Restposition liegt am Vormittag mit 139,89 % im Plus.

Der heutige Anstieg könnte der Startschuss für eine weitere Rally sein. Ein möglicher Zielbereich liegt bei 167,00-167,50 EUR. Ein Rückfall unter 156,54 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 150,82 EUR und damit das Tief aus dem Dreieck wäre ein relativ deutliches Verkaufssignal.

Fazit: Die Siemens-Aktie hat gute Chancen auf eine weitere Rally. Aber dass die Bäume in den Himmel wachsen, ist wenig wahrscheinlich.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)