US-Anleihen starten mit Kursgewinnen in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,18 Prozent auf 113,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,71 Prozent.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf dem Programm. Erst am Dienstag werden neue US-Inflationszahlen erwartet, die für den Kurs der US-Notenbank Fed von großer Relevanz sind.

An diesem Mittwoch gibt dann die Federal Reserve nach ihrer zweitägigen Sitzung geldpolitische Entscheidungen bekannt. Bankvolkswirte rechnen nach zehn Zinsanhebungen in Folge mit einer geldpolitischen Pause. Seit März 2022 hat die Fed ihre Leitzinsen um insgesamt fünf Prozentpunkte in eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent erhöht.

Wegen der sich abkühlenden Konjunktur und der tendenziell fallenden Inflation dürfte die Fed am Mittwoch still halten. Ob und wie stark die Zinsen danach noch steigen werden, dürften auch neue Prognosen der Notenbank andeuten. An den Märkten wird derzeit mit zumindest einer weiteren Zinsanhebung im Juli gerechnet. Zum Jahresende hin und für kommendes Jahr wird auf erste Zinssenkungen der Fed gesetzt./bgf/la/jha/