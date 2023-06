Aktien Asien/Pazifik: Kursrally in Tokio geht weiter

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen an der Wall Street haben auch Asiens Börsen am Dienstag weiter zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,8 Prozent auf 33 018 Punkte. Er befindet sich inzwischen in der zehnten Gewinnwoche auf dem höchsten Niveau seit 1990.

In den USA stehen am Dienstag Inflationsdaten auf der Agenda. Am Mittwoch und Donnerstag folgen dann die Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Der Markt rechne mit einer etwas gesunkenen Inflations-Kernrate in den USA, hieß es bei der Commerzbank. Dies würde auch die erwartete Pause im Zinserhöhungszyklus in den USA untermauern.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 19 566 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai kletterte um 0,5 Prozent auf 3865 Punkte.

In Australien meldete sich der S&P ASX 200 mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 7138 Punkte aus der Feiertagspause zurück./ag/jha/