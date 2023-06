Behörden - Mindestens zehn Tote bei russischem Raketenbeschuss in Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Krywji Rih (Reuters) - Bei russischen Raketenangriffen auf zivile Ziele in der Ukraine sind am Dienstag nach Angaben lokaler Behörden mindestens zehn Menschen getötet worden.

Beim Beschuss eines fünfstöckigen Wohngebäudes und einer Lagerhalle in der zentralukrainischen Stadt Krywji Rih seien zudem 28 Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Olexandr Wilkul auf Telegram mit. Nach Angaben des Regionalgouverneurs starben vier Menschen in dem Wohnhaus und weitere sechs in der Halle, mindestens ein Mensch befand sich noch in den Trümmern. Eine russische Stellungnahme lag nicht vor.

Die Anwohnerin Olha Tschernousowa, die in dem getroffenen Wohngebäude lebt, sagte, sie sei von dem Raketeneinschlag geweckt worden, eine Druckwelle habe sie aus dem Bett geworfen. "Ich bin zu meiner Eingangstür gerannt, aber es war sehr heiß dort", berichtete sie. Sie habe dann versucht, sich auf ihrem Balkon in Sicherheit zu bringen. "Ich dachte, ich müsste in den Baum springen", erzählte sie inmitten der Trümmer stehend. Auf der Straße und im Hof lagen überall Glassplitter und Steine verstreut. Mindestens fünf Autos waren zerstört. Krywji Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

(Bericht von Max Hunder; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)