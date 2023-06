BUND Future - Was will er uns sagen ?!

Euro-Bund Future - WKN: 965264 - ISIN: DE0009652644 - Kurs: 133,64 € (EUREX)

Steigt der Bund-Future mindestens auf Tagesschlusskursbasis über diesen grünen gleitenden Durchschnitt wird es interessant für Longs, sprich ich als aktiver Anleger liebäugele dann den Bund-Future zu kaufen.

Seit Dezember 2022 deckelt der grüne EMA100, dieser gleitende Durchschnitt fungiert als dynamische Barriere. Derzeit liegt der EMA bei 136,08 % im Markt.

Der Bund Future ist der Basiswert, der die Tendenz deutscher Staatsanleihen visualisiert. Alle Welt hat ihn im Blick. Seit Dezember 2021 bewegt sich er sich in einem Abwärtstrend (und die Renditen, Hypothekenzinsen, etc.) steigen vice versa.

Gelingt dem Bund Future endlich ein Ausbruch über den EMA100, überzeugend, dürften die Renditen zumindest ein Stück zurückkommen. Bisher prallt der Bund aber immer wieder nach unten ab. Bonds-Käufer mit mittelfristiger Kaufbereitschaft warten meiner Meinung noch.

Dieser Basiswert lässt sich mit Knock Out Produkten, Optionsscheinen, direkt über den Future oder aber via CFDs handeln.

Euro-Bund Future d

Euro-Bund Future d2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)