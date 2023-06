Chinas Notenbank senkt Kosten für kurzfristige Kredite - Leitzins dürfte folgen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shanghai/Singapur (Reuters) - Chinas Zentralbank stemmt sich mit einer Zinssenkung gegen die Wirtschaftsflaute.

Die Notenbank der Volksrepublik (PBOC) senkte am Dienstag den Schlüsselsatz für das sieben Tage laufende sogenannte Reverse-Repo-Geschäft auf 1,9 von 2,0 Prozent. Es war die erste Senkung dieses Zinses für kurzfristige Kreditgeschäfte seit zehn Monaten. Bei dem Bieterverfahren kauft die Zentralbank Wertpapiere von Geschäftsbanken unter der Maßgabe, diese später wieder zurückzuverkaufen. Viele Experten gehen davon aus, dass auch langfristige Zinssätze bald gesenkt werden.

"Mit Blick auf die Zukunft könnte die PBOC den Leitzins geringfügig anpassen, um das Kreditwachstum anzukurbeln und Inflationsprobleme in den kommenden Quartalen zu vermeiden", so Analyst Marco Sun von der MUFG Bank. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass der Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate), der zur Festlegung der Verbraucherkredit- und Hypothekenzinsen dient, am kommenden Dienstag gesenkt wird. Die meisten Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR-Zins, der Schlüsselzins für fünfjährige Darlehen beeinflusst die Hypotheken. Der Preisauftrieb in China ist angesichts der stockenden Erholung nach der Corona-Pandemie sehr schwach und hat Spekulationen auf geldpolitische Lockerungsmaßnahmen aufkommen lassen.

Angesichts der mauen Wirtschaft erwägt China laut einem Agenturbericht auch neue Konjunkturspritzen. Die Führung in Peking habe mindestens ein Dutzend Maßnahmen ins Auge gefasst, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei gehe es darum, den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen und die Inlandsnachfrage anzukurbeln.

(Bericht von Winni Zhou, Tom Westbrook, Kanjyik Ghosh, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)