DAX® - Die Zeit der Gaps

Die bekannten Kurslücken – sprich das Abwärtsgap vom 24. Mai (obere Kante bei 16.144 Punkten) bzw. das Aufwärtsgap vom 2. Juni (15.863 zu 15.910 Punkte) – sind weiter offen, da reißt der DAX® zu Wochenbeginn schon die nächste Kurslücke. Trotz der weiterhin geringen Handelsspanne von lediglich gut 100 Punkten unterstreicht die Rückeroberung der 16.000er-Marke mit dem beschriebenen, erneuten Kurssprung (15.999 zu 16.022 Punkte) die Ambitionen der Bullen. Einen weiteren Fingerzeig in diese Richtung liefert auch das teilweise Reinlaufen in die zuerst angeführte Abwärtskurslücke. Strategisch müssen die deutschen Standardwerte allerdings durch die Hochpunkte bei 16.300 Punkten, denn hier ist der DAX® schon insgesamt drei Mal gescheitert. In der Konsequenz bildet das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten zusammen mit dem Hoch vom Januar 2022 (16.285 Punkte) und dem jüngsten Rekordlevel bei 16.332 Punkten einen ganz wichtigen Widerstand und damit vermutlich auch einen ganz wichtigen Taktgeber. Zusätzlicher Rückenwind kommt aus den USA, wo der S&P 500® gestern sein Augusthoch (4.325 Punkte) herausgenommen hat und damit die Tradingrange seit April 2022 endgültig zu den Akten legt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.