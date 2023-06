Dax legt vor US-Inflationszahlen weiter zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger zeigen sich vor den US-Inflationszahlen für Mai optimistisch.

Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag um 0,7 Prozent auf 16.217 Punkte. "Die Inflationsrate für den Mai ist das letzte Hindernis auf dem Weg zur Zinspause der Fed", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Fällt die Inflation wie erwartet in Richtung vier Prozent, dann steht der Zinspause nichts mehr im Weg." Nach einer Serie von Zinserhöhungen gehen Börsianer davon aus, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Verschnaufpause einlegt.

Bei den Einzelwerten legten Dürr-Aktien rund vier Prozent zu. Der schwäbische Maschinen- und Anlagenbauer baut mit der Übernahme der bayerischen BBS Automation sein Geschäft mit Automatisierungstechnik schneller aus als geplant. Der Kauf werde als positiver strategischer Schritt gesehen, sagte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt.