Dax Tagesrückblick: Neues Monatshoch nach US-Inflationsdaten - Shop Apotheke mit neuem Namen

Der deutsche Leitindex startete am Morgen nach guten Vorgaben von der Wall Street mit einer Aufwärtskurslücke von knapp 100 Punkten in den Handel. Das Gros der Zugewinne wurde allerdings im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Nachmittag wieder abgegeben.

Nach dem die Verbraucherpreise um 14:30 Uhr leicht unter den Erwartungen publiziert wurde bekamen die Käufer dann am Nachmittag noch einmal Rückenwind und so ging der Index in der Nähe des Tageshochs bei 16.230 Punkten aus dem Handel. Das war ein Plus von 133 Punkten oder 0,83 Prozent, der MDAX legte lediglich um gut 0,3 Prozent zu.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zinssitzung der Federal Reserve am morgigen Mittwoch standen US-Inflationsdaten im Fokus. So hat sich die hohe Teuerung in den USA im Mai merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,1 Prozent gerechnet.

Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit März 2021. Laut einem Kommentar der Commerzbank auf die jüngsten Verbraucherpreiszahlen dürfte somit eine Zinsanhebung der Fed zur Wochenmitte ausbleiben. Spekulationen über Zinssenkungen noch in diesem Jahr erscheinen allerdings verfrüht, so die Commerzbank-Analysten weiter.

Am Mittwoch und Donnerstag stehen in den USA und der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Von der Fed wird eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet. Doch obwohl es Hinweise gebe, dass die Kernteuerung im Verlauf des Jahres weiter nachgeben werde, "bleibt das Risiko bestehen, dass die US-Notenbank im Sommer nochmals an der Zinsschraube dreht", warnt Umlauf. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten hingegen schon am Donnerstag eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Adidas und Zalando Tagesgewinner

Adidas und Zalando legten jeweils über 2 Prozent zu im Tagesvergleich und waren damit die stärksten Titel im DAX40, Vonovia verlor hingegen gegen den Gesamtmarkttrend um 1,64 Prozent.

Im MDax bescherte die von Dürr angekündigte Übernahme von BBS Automation der Aktie des Anlagenbauers ein Kursplus von letztlich 6,0 Prozent. Dürr will mit dem bis zu 480 Millionen Euro schweren Zukauf seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik 2024 auf rund eine halbe Milliarde Euro mehr als verdoppeln.

Dagegen blieb das Papier des Event-Veranstalters und Tickethändlers CTS Eventim weiter unter Druck. Nachdem es am Vortag knapp 9 Prozent eingebüßt hatte, sank es nun um weitere 7,5 Prozent. Vom bisherigen Jahresgewinn ist damit fast nichts mehr übrig. Ein negativer Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann am Freitagabend dürfte die Gewinnmitnahmen ausgelöst haben. In der Woche zuvor war der Kurs der Aktie noch dem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei etwas unter 73 Euro nahegekommen.

Noch im SDax, ab der kommenden Woche dann im MDax, rückte außerdem der Anteilsschein der Shop Apotheke in den Blick, die nun allerdings Redcare Pharmacy heißt. Die lange geplante Umbenennung wurde vollzogen. Die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers setzte nach kräftigen Kursverlusten in der vergangenen Woche ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort und stieg um 7,0 Prozent. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll es zum 1. Juli möglich sein, E-Rezepte in den Apotheken mit der Versichertenkarte abzurufen. Bis Ende Juli sollen schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.

Um 0,9 Prozent stieg außerdem das Papier der Software AG, das ab Montag ebenfalls in den Index der mittelgroßen Unternehmen zurückkehrt. Der Technologieinvestor Silver Lake streicht in seinem Übernahmeangebot für die Darmstädter angesichts des bislang mauen Interesses die Mindestannahmeschwelle von bislang 50 Prozent plus einer Aktie. Damit verlängert sich die Angebotsfrist um zwei Wochen. Aktuell liegt der Gesamtanteil des Investors bei etwas über 30 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)