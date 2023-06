Drei Tote in Nottingham - Lieferwagen rast in Menschengruppe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - In der Innenstadt von Nottingham sind drei Menschen tot auf der Straße aufgefunden worden.

Drei weitere Personen seien bei einem Versuch, sie mit einem Lieferwagen zu überfahren, verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie nahm einen 31-Jährigen wegen Mordverdachts fest. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei wurden am frühen Morgen zunächst zwei Tote auf einer Straße im Zentrum der mittelenglischen Stadt entdeckt. Kurz darauf seien die Beamten zu einem weiteren Einsatz in der Nähe gerufen worden. Ein Mann habe versucht, mit einem Lieferwagen drei Menschen zu überfahren. Die verletzten Passanten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Etwas außerhalb der Innenstadt wurde schließlich ein weiterer Mensch tot auf einer Straße gefunden. "Wir gehen davon aus, dass die drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen", erklärte die Polizeipräsidentin von Nottingham, Kate Meynell. Nähere Angaben zu den Opfern oder den Motiven des mutmaßlichen Täters wurden zunächst nicht gemacht.

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit und sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus.

(Bericht von Sachin Ravikumar, Sarah Young, Reuters TV, geschrieben von Swantje Stein, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)