EQS-News: ID Finance Investments, S.L.: Nach einer Finanzierungs- und Eigenkapitalrunde über 60M€, bietet ID Finance bestehenden Aktionären und Kunden die Möglichkeit zur Teilnahme über Crowdcube

Nach einer Finanzierungs- und Eigenkapitalrunde über 60M€, bietet ID Finance bestehenden Aktionären und Kunden die Möglichkeit zur Teilnahme über Crowdcube 13. Juni 2023 – Das führende spanische Fintech-Unternehmen ID Finance hat eine neue Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube gestartet, um bestehenden Aktionären und Kunden sowie europäischen Kleinanlegern die Möglichkeit zu bieten, an der kürzlich mit dem britischen Asset Manager Kingsway Capital abgeschlossenen Eigenkapitalrunde über 30M€ teilzunehmen. Außerdem hat ID Finance mit dem US-Vermögensverwalter SR Alternative Credit (einer Tochtergesellschaft der Spouting Rock Asset Management, LLC.) eine Kreditvereinbarung über 30 Millionen USD abgeschlossen, um sein Geschäft in Mexiko zu stärken. Mit den aktuellen Transaktionen eröffnet das Unternehmen ein neues Kapitel und sorgt für ausreichende Ressourcen für die Umsetzung seiner ambitionierten Strategie. "Die jüngsten Finanztransaktionen mit institutionellen Investoren wie Kingsway und Spouting Rock haben neue Horizonte für das Unternehmen eröffnet. Wir haben erhebliches Interesse von den bestehenden Investoren erhalten, an der Eigenkapitalrunde teilzunehmen. Wir freuen uns, unseren bestehenden Partnern die Möglichkeit zu bieten, sich am Wachstum und der Entwicklung von ID Finance zu beteiligen", bemerkte Boris Batine, Mitbegründer von ID Finance. Nach dem Erfolg der beiden vorangegangenen Crowdfunding-Kampagnen auf Crowdcube, die insgesamt fast 8,9 M€ Eigenkapital erbrachten, haben Kleinanleger nun die Chance, sich Kingsway anzuschließen und sich an der Wachstumsgeschichte von ID Finance zu beteiligen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Einführung und Expansion ihrer führenden Financial-Wellness-App Plazo in Südeuropa und Lateinamerika. Plazo wurde 2021 in Spanien mit der Mission aufgelegt, die finanzielle Stabilität der Leute zu verbessern. Das Unternehmen bietet Debit-, Spar- und Kreditlösungen, um die täglichen finanztechnischen Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Seit seiner Gründung hat Plazo rund 130.000 aktive Kunden gewonnen, die von einer ganzen Reihe von Financial-Wellness-Funktionen profitieren, und ihre Zahl wächst jeden Monat weiter. ID Finance verfolgt das Ziel, Plazo als die führende Financial-Wellness-App in Spanien zu konsolidieren und weltweit weiter auszubauen. Im Hinblick darauf arbeitet das Unternehmen bereits an der Einführung in Mexiko, wo ID Finance als alternativer Online-Kreditgeber einen erheblichen Marktanteil hat. Starke Performance Im Jahr 2022 verzeichnete ID Finance Einnahmen von 170 Millionen Euro und einen Gewinn von 6,3 Millionen Euro. Das zeigt die Resilienz des Unternehmens in einem schwierigen Umfeld. Sein gutes Verständnis des Kundenverhaltens, seine Datenanalyse und seine Expertise im Kreditrisikomanagement haben ID Finance als eine der führenden Marken für alternative Kredite in Spanien konsolidiert. Es hat inzwischen über 5 Millionen Nutzer weltweit. Mit Plazo hat ID Finance das Potenzial, eine größere Anzahl von Kunden weltweit zu bedienen und die führende Financial-Wellness-App in Spanien und anderen relevanten Märkten in Europa und Lateinamerika zu werden. Risikohinweis: Investieren Sie nicht, es sei denn, Sie sind darauf vorbereitet, das gesamte investierte Geld zu verlieren. Dies ist eine Hochrisikoinvestition, und es ist unwahrscheinlich, dass Sie geschützt sind, wenn etwas fehlgehen. Nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit, um mehr zu erfahren. Über ID Finance

www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien und Geschäftstätigkeiten in diesem Land und in Mexiko. Sein Hauptangebot konzentriert sich auf Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen Finanztechnologieunternehmen in Spanien und Mexiko, die sich dazu verpflichtet haben, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu messen und zu kompensieren. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance kürzlich als einer der Marktführer etabliert und baut ihre Kundensbasis immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 seine seine Financial-Wellness-App Plazo auf den Markt gebracht, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Über Crowdcube

www.crowdcube.eu Der europäische Marktplatz für Kleinanlegerinvestitionen in private Unternehmen Crowdcube, ermöglicht es Unterhnehmern, Finanzmittel zu beschaffen, mit dem zusätzlichen Vorteil, von ihrer Gemeinschaft unterstützt zu werden. Für Investoren bietet Crowdcube die Möglichkeit, Anteile an innovativen Unternehmen zu erhalten, und das traditionell professionellen Investoren vorbehalten gewesen wäre. Crowdcube hat bisher 1.800 erfolgreiche Kapitalerhöhungen durchgeführt. Mit über einer Million Mitgliedern wurden bisher insgesamt 1,5 Milliarden Euro auf der Plattform investiert. Unternehmen, die erfolgreich Fremdkapital mit Crowdcube aufgebracht haben, sind unter anderem Revolut, Monzo, Zoe, Cowboy und Heura.

