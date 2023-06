Freeport McMoRan: Konsolidierung kurz vorm Ende!

Die anziehende Kupfernachfrage befeuert auch das Papier von Freeport McMoRan, ausgehend von den Julitiefs aus 2022 von 24,80 US-Dollar konnte eine erste Kaufwelle auf 46,73 US-Dollar in fünf Wellen und damit einem Impuls vollzogen werden, dieses Jahr zeigt der Chart eine dreiwellige Konsolidierungswelle mit Verlusten auf 33,05 US-Dollar an. Aus der Gesamtbewertung lässt sich aber nach erfolgreichem Ausbruch eine zweite große Kaufwelle ableiten, die sehr gut ins Beuteschema eines mittelfristig orientierten Anlegers passt.

Unmissverständliche Kursmuster

Sobald die Aktie über ein Niveau von mindestens 40,70 US-Dollar springt, dürfte die favorisierte zweite Kaufwelle beginnen und Aufwärtspotenzial an 43,46 und darüber die Jahreshochs bei 46,73 US-Dollar freisetzen. Übergeordnet stünde mittelfristig sogar ein Anstieg an 51,99 US-Dollar nach charttechnischer Auswertung an. Etwas Sorge bereitet allerdings die zu heute gerissene Kurslücke, temporäre Rücksetzer auf 38,20 US-Dollar sollten zuvor eingeplant werden. Eine längere Schwächephase ergibt sich aber erst unterhalb von 36,35 US-Dollar, diese könnte sogar noch einmal Abschlagspotenzial zurück an die Jahrestiefs bei 33,05 US-Dollar beinhalten. Anzeichen für ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings nicht.